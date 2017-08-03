Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Ставропольском районе со смертельным исходом.
ДТП произошло накануне около 23:00 на 949 км трассы М-5. По предварительным данным, 19-летний водитель за рулем «Приоры», выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовым автомобилем. От удара легковушку отбросило еще на 2 фуры.
Бригадой Скорой помощи молодой человек был доставлен в ближайшее медицинское учреждение, где скончался. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
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