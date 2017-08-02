Топ возглавил основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, сместивший с первой строчки совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона. Третье место по-прежнему занимает владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин.

Кроме того, на прошлой неделе основатель Microsoft Билл Гейтс потерял статус самого богатого человека в мире. Его потеснил главный исполнительный директор Amazon Джефф Безос (правда, это произошло всего на сутки).

Интересная деталь: за рубежом лидеры рейтинга – главы компаний цифровой экономики, а у нас – сырьевых и металлургических.