Топ возглавил основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, сместивший с первой строчки совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона. Третье место по-прежнему занимает владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин.
Кроме того, на прошлой неделе основатель Microsoft Билл Гейтс потерял статус самого богатого человека в мире. Его потеснил главный исполнительный директор Amazon Джефф Безос (правда, это произошло всего на сутки).
Интересная деталь: за рубежом лидеры рейтинга – главы компаний цифровой экономики, а у нас – сырьевых и металлургических.
Источник НСН
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