Речь идет о программе RedDrop, которая полученные звуковые файлы выкладывает в сеть на Dropbox и Google Drive. Она также способна подписывать владельцев телефонов на премиальные SMS-сервисы.
Вирус скрывает все следы установки на устройство и маскирует вредоносные приманки под различные инструменты, например, калькуляторы или графические редакторы. При этом методов борьбы с ним пока не разработано.
Отмечается, что программа распространяется через приложения, которых нет в Google Play.
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