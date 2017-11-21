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21 ноября 2017
13:10:29

Служебная собака помогла полицейским раскрыть грабеж в Самарской области

В Шигонском районе ограбили пенсионерку. Женщина и ее супруг возвращалась из Самары на своей машине и решили подвезти неизвестного мужчину, который "голосовал" на автобусной остановке. Уже подъезжая к месту потерпевшая заметила в зеркало заднего вида, что пассажир вытаскивает из её сумки кошелек.

Супруг потерпевшей остановил машину и попытался собственными силами задержать  подозреваемого, но тот скрылся в ближайшей посадке. Не сумев разыскать грабителя самостоятельно, супружеская пара обратилась в полицию. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа, в состав которой входил кинолог с собакой Робертой - прапорщик полиции Максим Титов.

Именно острый нюх пса помог отыскать в посадке спрятавшегося подозреваемого, который даже не попытался оказать сопротивление при виде сотрудников полиции с собакой.




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