В Шигонском районе ограбили пенсионерку. Женщина и ее супруг возвращалась из Самары на своей машине и решили подвезти неизвестного мужчину, который "голосовал" на автобусной остановке. Уже подъезжая к месту потерпевшая заметила в зеркало заднего вида, что пассажир вытаскивает из её сумки кошелек.

Супруг потерпевшей остановил машину и попытался собственными силами задержать подозреваемого, но тот скрылся в ближайшей посадке. Не сумев разыскать грабителя самостоятельно, супружеская пара обратилась в полицию. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа, в состав которой входил кинолог с собакой Робертой - прапорщик полиции Максим Титов.

Именно острый нюх пса помог отыскать в посадке спрятавшегося подозреваемого, который даже не попытался оказать сопротивление при виде сотрудников полиции с собакой.