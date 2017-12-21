Во Франции есть народная сказка «Жемчужинка», герой которой, чтобы получить волшебную силу великана, украл его сапоги. Мы не знаем, читал ли эту сказку не работающий 33-летний житель Тольятти, но, для чего-то же он завладел обувью своего оппонента в споре?

Как установили полицейские, около 10 часов утра воскресенья в продуктовый магазин пришел мужчина, которому срочно нужно было купить что-нибудь алкогольное. На его беду законодатели запретили продавать спиртные напитки до 10 утра. Молодому человеку спортивного телосложения это сильно не понравилось, и он начал громко возмущаться.

По словам полицейских, на этот случай, у продавцов есть четкие инструкции от собственника магазина - «в случае конфликта нажимать тревожную кнопку для вызова ГБР частной охранной организации». По версии правоохранителей, пока ехали охранники, 31-летний мужчина успел оскорбить случайную покупательницу и ее мужа. Бравые парни из ГБР вывели из магазина конфликтующие стороны и вызвали сотрудников полиции.

Ущерб магазину не был причинен,и их работа на этом закончилась. На улице, остыв, хулиган присел на крыльцо. Его соперник, имея умысел на завладение чужим имуществом, применяя насилие, не опасное для жизни и здоровья, снял с переставшего физически сопротивляться гражданина кроссовки и унес их домой, передав на хранение соседке.

В это время сотрудники патрульно-постовой службы, получив сообщение о нарушении общественного порядка, прибыли к магазину. Увидев разутого гражданина, они пригласили его согреться в патрульный автомобиль и расспросили свидетелей и очевидцев об обстоятельствах произошедшего. Жена предполагаемого грабителя не стала отрицать очевидное и рассказала, что ее муж, возможно, совершил противоправное деяние.

Наряд ППС по радиостанции доложил приметы предполагаемого злоумышленника и описание похищенного в дежурную часть и поехал проверять ближайшие дворы. В одном из них и задержали по подозрению в совершении тяжкого преступления нигде не работающего ранее не судимого жителя Тольятти.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Похищенное изъято и возвращено владельцу.