С 21 февраля по 5 марта станция будет работать с уменьшенными сбросами. При наличии свободной емкости в Саратовском и Волгоградском водохранилищах сбросы могут увеличить. Такое решение принято на основании рекомендаций Межведомственной рабочей группы.

В связи с многоводным 2017 годом и повышенным притоком в минувший осенне-зимний период запасы воды в водохранилищах Волжско-Камского каскада по состоянию на 20 февраля выше среднемноголетних значений на 45% и выше прошлого года на 69%. В феврале приток воды сохранится повышенным - в 1,3 - 2,5 раза больше нормы для этого времени года, а в I квартале 2018 года может превысить норму на 88%.

При этом запасы воды в водохранилищах Волжско-Камского каскада сегодня значительно превышают средние значения - на 42% выше прошлогоднего и на 64% выше среднего показателя за последние 25 лет. В соответствии с последними данными проведенной Гидрометцентром России снегомерной съемки, в водосборном бассейне Волги продолжается интенсивное накопление снега.

Станции Волжско-Камского каскада выполняют указания Федерального агентства водных ресурсов. Однако при сохранении существующих режимов работы гидроузлов прохождение весеннего половодья в 2018 году может оказаться крайне сложным. В связи с этим РусГидро еженедельно информирует Федеральное агентство водных ресурсов о необходимости увеличения скорости сработки водохранилищ Волжско-Камского каскада до наступления периода интенсивного таяния снега и льда для минимизации рисков и ущерба от предстоящего половодья.

Дальнейший режим работы Куйбышевского гидроузла будет определен Федеральным агентством водных ресурсов в зависимости от складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки на основании рекомендаций МРГ по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.

Режимы подлежат оперативной корректировке в зависимости от складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки.