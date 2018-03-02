Сразу 4 выходных дня подряд образовались в производственном календаре страны благодаря Международному Женскому Дню. Отдыхать будем с 8 по 11 марта включительно.

Сам праздник выпадает на четверг, а пятница добавилась за счет отсутствия дополнительного отдыха у россиян в январе, когда праздничные 6 и 7 января выпали на календарные выходные.

Суббота и воскресенье, 10 и 11 марта, также будут выходными согласно календарю.