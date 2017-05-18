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18 мая 2017
09:18:28

Следствие знает, кто вырезал семью с маленькими детьми в Самаре

В Следственном Управлении СКР по Самарской области сообщили, что убийство детей и женщины совершил отец семейства, который впоследствии  покончил жизнь самоубийством. Вывод специалисты сделали исходя из того факта, что на момент осмотра места происшествия окна и входная дверь в квартиру были закрыта изнутри.

Трагедия разыгралась в июле 2016 года в одном из домов на улице Советской в Кировском районе  Самары - там были обнаружены тела четырех человек – 34-летнего мужчины и 42-летней женщины, а также 2-летней девочки и 5-летнего мальчика. На их телах были множественные колото-резанные ранения.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в  федеральный суд для рассмотрения по существу.




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