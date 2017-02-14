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14 февраля 2017
09:35:18

Следствие просит жителей Самарской области присмотреться к этому типу

В производстве следственного управления СКР по Самарской области находится уголовное дело, возбужденное по факту совершения в прошлом году в Самаре преступления сексуального характера, соединенное с угрозой убийства, в отношении несовершеннолетней.

Приметы нападавшего мужчины: на вид 30-40 лет, рост примерно 165-170 см, худощавого телосложения с покатыми плечами, волосы темного цвета короткостриженные, глаза темные, голова овальной формы, славянской внешности.

До настоящего времени подозреваемый не установлен,  в связи с чем следственное управление просит внимательно просмотреть фотоизображение и оказать содействие органу следствия в установлении личности злоумышленника.

Фото: samara.sledcom.ru

При наличии положительной информации, в управлении просят обращаться по телефонам: 373-74-06, 373-74-07, 956-23-01, 956-07-66, 995-91-38.




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