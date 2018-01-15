Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете". При этом в СКР считают, что при погашении задолженности руководство компаний-должников нужно освобождать от ответственности.

Сейчас следователи добиваются именно возмещения ущерба, причинённого сотрудникам. В прошлом году было возбуждено свыше 2 тысяч 700 дел по факту невыплаты зарплаты. 1,5 тысячи из них раскрыты, людям было выплачено 3 млрд 200 миллионов рублей заработанных ими денег.