Они работают на заводе "Авиакор", где им предоставили все документы, касающиеся самолета Ту-154 № 85572, потерпевшего крушение под Сочи.
Изучение технической документации в подобных случаях — стандартная процедура, говорится в сообщении пресс-службы корпорации "Русские машины", в которую входит самарское предприятие.
Сотрудники предприятия, участвовавшие в работах по самолету № 85572, оказывают следователям максимально возможное содействие.
Также, при необходимости, специалисты "Авиакора" готовы принять участие в работе комиссии по расследованию причин катастрофы.
Источник Волга Ньюс
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