Такое поручение дал следственным подразделениям регионов руководитель СКР Александр Бастрыкин. В связи с участившимися случаями нападения на сотрудников скорой медицинской помощи необходимо проанализировать ситуацию в субъектах РФ и отреагировать на воспрепятствование деятельности врачей, отметил он.

В последнее время люди в белых халатах все чаще становятся мишенью для нападений со стороны пациентов и их родственников; участниками дорожных конфликтов, спровоцированных водителями, которые отказываются пропускать «скорую», и других неприятных ситуаций. В Иркутской области к реальным срокам лишения свободы приговорены двое мужчин, которые нанесли ножевое ранение сотруднику бригады «скорой помощи» из-за конфликта на дороге. Следователи ГСУ СК России по Московской области продолжают расследовать уголовное дело о жестоком избиении врача-рентгенолога родственником пациентки.

Из года в год эта тенденция не сходит на нет, и если судить по последней неделе, то только набирает обороты. Буквально на днях в Камчатском крае «автоледи» не пропустила реанимобиль, которого вовремя не дождался пациент. А в Санкт-Петербурге смелый водитель «Мерседеса» с ножом в руках угрожал убийством водителю «скорой помощи» прямо посреди проезжей части. И это только несколько резонансных случаев, к расследованию которых уже подключился Следственный комитет.

Из средств массовой информации также известно множество ситуаций, где страдают прибывшие по вызову врачи. Вот несколько типичных примеров за 2016 год: в Москве мужчина набросился на медиков с кулаками, после того как они прибыли по его же вызову; в Вологодской области мужчина угрожал ружьем фельдшерам, приехавшим на помощь его супруге; в Республике Татарстан лица, пребывающие в состоянии сильного алкогольного опьянения, избили санитара так, что он был госпитализирован с переломом ребер, разрывом легкого и другими травмами.

В большинстве таких случаев нападения на медицинских работников причиняют вред не только самим врачам, но и могут стоить жизни тем, к кому они спешат на помощь. Иными словами это вызов всему обществу. Поэтому подобные факты должны получать жесткую и принципиальную юридическую оценку, а любое вмешательство в работу медиков давно пора расценивать не менее серьезно, нежели воспрепятствование деятельности сотрудников правоохранительных органов.

Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных проверить все случаи, по которым не было проведено соответствующих процессуальных проверок, и при наличии законных оснований незамедлительно возбудить уголовные дела. Следственный комитет намерен защищать права тех, кто, несмотря ни на что, отправляется на помощь и спасает жизни людей.