Об этом заявили в хабаровском управлении СКР, передает Интерфакс. Ранее родители пожаловались местным СМИ на то, что их детей кормят некачественными продуктами.
По их словам, малышам давали кашу с насекомыми. В настоящее время выясняются все подробности.
Источник Маяк
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