Об этом заявили в хабаровском управлении СКР, передает Интерфакс. Ранее родители пожаловались местным СМИ на то, что их детей кормят некачественными продуктами.

По их словам, малышам давали кашу с насекомыми. В настоящее время выясняются все подробности.