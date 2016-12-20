Жителям города доступен сайт, на котором отображается движение спецмашин. Как сообщили в мэрии, в зимний период тольяттинские дороги обслуживают 127 единиц техники: самосвалы, грейдеры и погрузчики. 54 из них оборудованы системой ГЛОНАСС.
Данные об их местоположении отправляются на карту города, которую можно увидеть здесь. Сайт оптимизирован только для работы на персональных компьютерах, подчеркнули в городской администрации.
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