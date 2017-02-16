Министерство спорта РФ планирует передать полномочия по охране спортивных объектов во время Кубка конфедераций нынешнего года и чемпионата мира по футболу 2018-го подразделениям Росгвардии. Об этом говорится в постановлении правительства. Меры безопасности во время этих соревнований будут усилены.
Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 11 стадионах 12 городов, в числе который и наша областная столица.
Источник ТАСС
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