Министерство спорта РФ планирует передать полномочия по охране спортивных объектов во время Кубка конфедераций нынешнего года и чемпионата мира по футболу 2018-го подразделениям Росгвардии. Об этом говорится в постановлении правительства. Меры безопасности во время этих соревнований будут усилены.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 11 стадионах 12 городов, в числе который и наша областная столица.