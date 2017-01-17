Об этом сообщила журналистам замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева. По ее словам, в Минздраве обсуждается внесение подобных корректировок в законодательство.

После тарана машина «скорой» может получить повреждения, не совместимые с дальнейшей работой, — заявил ТАСС депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. Ранее в Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за препятствование работе медиков.

10 января в Петропавловске-Камчатском водитель иномарки не пропустила на экстренный вызов машину медиков. В результате 21-летний молодой человек, к которому спешили врачи, скончался. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс.