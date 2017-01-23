Прокуратура города Кемерово проверяет заявление от местной жительницы, к которой скорая помощь в новогоднюю ночь приехала с трехчасовым опозданием.
Женщина сообщила, что вызвала бригаду медиков в ночь с 31 декабря на 1 января из-за преждевременных родов. По ее словам, экипаж приехал через 3 часа. В итоге роды принимал муж женщины.
Источник НСН
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