Сердечный приступ назван причиной смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, - передает «Интерфакс». Он скончался в здании российского диппредставительства в Нью-Йорке, не дожив одного дня до своего 65-летия.
Виталий Чуркин представлял Россию в ООН с 2006 года. До этого он работал чрезвычайным и полномочным послом России в Канаде, Бельгии, других странах.
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