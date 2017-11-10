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10 ноября 2017
11:41:28

Скончался Михаил Задорнов

Писатель и сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни, сообщают "Известия".

Он страдал онкологическим заболеванием. В конце 2016 года юморист был прооперирован. По словам близких и родственников, биопсия мозга помогла заметно улучшить состояние артиста.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Задорнов принял православие и соборовался.

Михаил Задорнов прославился как советский и российский сатирик, юморист, актер и член Союза писателей России. На его счету более десяти книг, в том числе лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы

С начала 1990-х годов Задорнов был автором и ведущим различных телепередач, таких как "Аншлаг", "Смехопанорама", "Сатирический прогноз", "Дочки-матери".




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