Писатель и сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни, сообщают "Известия".
Он страдал онкологическим заболеванием. В конце 2016 года юморист был прооперирован. По словам близких и родственников, биопсия мозга помогла заметно улучшить состояние артиста.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Задорнов принял православие и соборовался.
Михаил Задорнов прославился как советский и российский сатирик, юморист, актер и член Союза писателей России. На его счету более десяти книг, в том числе лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы
С начала 1990-х годов Задорнов был автором и ведущим различных телепередач, таких как "Аншлаг", "Смехопанорама", "Сатирический прогноз", "Дочки-матери".