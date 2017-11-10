Писатель и сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни, сообщают "Известия ".

Он страдал онкологическим заболеванием. В конце 2016 года юморист был прооперирован. По словам близких и родственников, биопсия мозга помогла заметно улучшить состояние артиста.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Задорнов принял православие и соборовался.