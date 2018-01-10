Народному артисту России и старейшему актеру театра сатиры был 81 год. Как сообщили в театре, Михаил Державин ушел из жизни после продолжительной тяжелой болезни. О дате прощания и похорон станет известно позже.
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