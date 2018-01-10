слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
10 января 2018
10:48:03

Скончался актер Михаил Державин

Народному артисту России и старейшему актеру театра сатиры был 81 год. Как сообщили в театре, Михаил Державин ушел из жизни после продолжительной тяжелой болезни. О дате прощания и похорон станет известно позже.

Источник Известия




Последние новости Тольятти

10 января
13:10
В администрации Тольятти обсудили подготовку стадиона «Торпедо» к предстоящему чемпионату мира по футболу

Именно эту площадку планируют использовать в качестве тренировочной базы для одной из команд-участниц

10 января
12:57
В Самарской области снова стартовала акция «Опасный лед»

Ее проводят активисты Общероссийского народного фронта.

10 января
12:51
Гибелью мальчика на пожаре в Сызрани решил заняться следственный комитет

Его представители сейчас проводят доследственную проверку

10 января
12:42
Россияне за новогодние каникулы потратили почти триллион рублей

Из них 23 млрд – в Интернете, сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли

10 января
12:38
Должникам Самарской области в новогодние каникулы помогли улететь за границу

С 29 декабря по 9 января судебные приставы несли дежурство в международном аэропорту «Курумоч».

10 января
11:52
Пострадавший в ДТП под Тольятти пассажир не помнит виновного водителя

В ГИБДД Ставропольского района рассказали об аварии, которая произошла в декабре на трассе М-5.

10 января
11:43
Житель Тольятти хотел угнать автомобиль, но потерпел фиаско

Злоумышленника сотрудники Росгвардии задержали в тот момент, когда он пытался скрыться с места происшествия.


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+