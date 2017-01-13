Правоохранительные органы начали проверку. По одной из версий, причиной её гибели могла стать трагическая случайность: якобы на неё упала полка в ванной. Но пока эта информация официально не подтверждена.

Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на её друга артиста Прохора Шаляпина. На своей странице в Instagramе он написал, что Жанны не стало в 33 года. Шаляпин добавил, что обстоятельства смерти певицы пока остаются невыясненными.