Правоохранительные органы начали проверку. По одной из версий, причиной её гибели могла стать трагическая случайность: якобы на неё упала полка в ванной. Но пока эта информация официально не подтверждена.
Источник Маяк
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