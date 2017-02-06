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06 февраля 2017
12:26:48

Сколько Lada Vesta стоит в Германии?

В немецких СМИ назвали стоимость седана. Продажи модели на местном рынке должны начаться уже в текущем месяце.

По информации немецких изданий, Vesta в базовой версии будет стоить миниму 12,490 тысяч евро (примерно 800 тысяч рублей по текущему курсу). Версия «люкс» с механической коробкой передач обойдется в 13,490 тысяч евро, а с АМТ – 14,250 тысяч евро.

Немецким покупателям предложат седан LADA Vesta оснащенный 1,6-литровым 106-сильным двигателем, который развивает максимальный крутящий момент в 148 Нм. Двигатель соответствует требованиям «Евро-6». Версии LADA Vesta с 1,8 литровым мотором на рынок Германии АВТОВАЗ пока не выводит.

Европейская версия седана Лада Веста от автомобилей, доступных на российском рынке, отличается измененной графикой передней панели и наличием датчика давления в шинах, отмечает официальный Лада Клуб.



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