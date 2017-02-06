В немецких СМИ назвали стоимость седана. Продажи модели на местном рынке должны начаться уже в текущем месяце.
По информации немецких изданий, Vesta в базовой версии будет стоить миниму 12,490 тысяч евро (примерно 800 тысяч рублей по текущему курсу). Версия «люкс» с механической коробкой передач обойдется в 13,490 тысяч евро, а с АМТ – 14,250 тысяч евро.
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