В немецких СМИ назвали стоимость седана. Продажи модели на местном рынке должны начаться уже в текущем месяце.

По информации немецких изданий, Vesta в базовой версии будет стоить миниму 12,490 тысяч евро (примерно 800 тысяч рублей по текущему курсу). Версия «люкс» с механической коробкой передач обойдется в 13,490 тысяч евро, а с АМТ – 14,250 тысяч евро.