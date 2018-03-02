АВТОВАЗ в марте продлил программу обновления парка по схеме trade-in. Большинство участвующих в ней моделей обойдутся покупателям на 20-30 тысяч рублей дешевле.
При этом скидка для автомобилей LADA Granta и Kalina, имеющих общую платформу, увеличилась до 40 тысяч. Минимальная розничная цена седана Granta - 399 900 рублей, Kalina – 450 600.
Источник Автостат
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