Накануне он стал серебряным призером Игр-2018 в Пхенчхане. Таким образом, в копилке олимпийской команды России теперь 6 наград, но ни одного золота. Наши спортсмены завоевали пока две серебряные и четыре бронзовые медали, в общемедальном зачете мы на 12 месте.
Сегодня на Олимпиаде разыграют 7 комплектов наград. Россияне претендуют на высокие места в лыжных гонках у мужчин, у женщин в конькобежном спорте, сноуборде и фристайле.
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