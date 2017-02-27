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27 февраля 2017
11:34:15

Скандал на вручении "Оскара"

Организаторы объяснили, почему произошла накладка. Объявлявший главную награду в номинации "Лучший фильм" Уоррен Битти получил ошибочный конверт и поэтому назвал не того победителя. Так сам актер объяснил произошедшую заминку в эфире церемонии, которую транслировал телеканал ABC.

89-ая церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" завершилась конфузом, когда победителем был сначала объявлен мюзикл "Ла-Ла Ленд".

Лишь после того, как съемочная группа вышла на сцену и начала произносить благодарственную речь, представитель организаторов вышел на сцену со словами о том, что произошла ошибка и победителем в категории "Лучший фильм" является картина "Лунный свет". "Это не шутка, "Лунный свет" выиграл "Лучшую картину", — сказал представитель премии.

В течение нескольких минут на сцене была заминка и непонимание того, что происходит и не является ли происходящее розыгрышем.

"Я открыл конверт — там было написано Эмма Стоун "Ла-Ла Ленд", — сказал Битти, пояснив, что именно поэтому он тянул с объявлением победителя. Открыв конверт, актер не сразу объявил название картины, но для аудитории это выглядело как намеренное растягивание времени и "игра на нервах" номинантов. Эмма Стоун завоевала "Оскар" за главную роль в "Ла-ла Ленд", ее победа была объявлена перед представлением главной номинации вечера.

Всего в главной категории "Оскара" представлены девять картин: "Ла-Ла Ленд", "Лев", "Прибытие", "Скрытые фигуры", "Любой ценой", "По соображениям совести", "Лунный свет", "Манчестер у моря" и "Ограды".

Источник РИА Новости




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