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07 декабря 2017
09:20:35

Ситуация на дорогах стала главной темой экстренного совещания в правительстве области

Глава Минтранса Иван Пивкин доложил, что в настоящий момент, несмотря на идущий местами снегопад, обстановка на трассах губернии остаётся стабильной. По всему региону работают свыше 400 единиц снегоуборочной техники.

Главам муниципалитетов рекомендовано осуществлять оперативный мониторинг дорожной ситуации, своевременно и в полном объеме информировать власти о затруднениях движения на автодорогах.

По прогнозу специалистов, в предстоящие двое суток в Самарской области ожидаются небольшой снег, гололёдные явления, ветер южный с переходом на северный и понижение температуры воздуха – днем -5-8, ночью до 11 мороза.




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