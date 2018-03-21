Комплексная проверка систем оповещения была запланирована на 10 часов сегодняшнего утра. Но, как рассказали в Центре гражданской защиты населения, мероприятие перенесли ориентировочно на неделю вперед. Точная дата проверки будет объявлена позже.
Уже есть необходимые договоренности о выделении делянки
Тренировка продлится до 23 марта
Деньги, которые жильцы домов платили за коммунальные услуги, 27-летний мужчина присваивал
Дорожный департамент администрации намерен в этом сезоне оперативно реагировать на деформации асфальтового покрытия
Об этом сообщили в администрации
Сегодня начинаются подготовительные мероприятия по подготовке Куйбышевского водохранилища к пропуску паводковых вод
Сегодня женская сборная России встречается с командой Румынии в отборочном матче чемпионата Европы