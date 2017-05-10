Как рассказали в областном Гидрометцентре, в ближайшие 3 рабочих дня в Самарской области сохранится неустойчивая погода. Временами будут отмечаться дожди разной интенсивности, наиболее обильные пройдут 11 мая в связи с выходом на районы Самарской области циклонического вихря.

Температурный фон ожидается пониженным, в ночь на 12 мая местами в воздухе и на поверхности почвы возможны заморозки.