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23 января 2017
15:14:16

Синоптики ждут в Тольятти метели, а затем похолодание

Не совсем комфортной будет погода в предстоящие дни. Ее характер снова будет неустойчивым, рассказали в областном гидрогметцентре.

В первой половине рабочей недели над Средним Поволжьем будет господствовать циклонический вихрь со снегопадами, метелями, усилением ветра, повышенным температурным режимом.

Ближе к выходным в связи с затоком холодного воздуха с районов Арктики начнётся значительное понижение температуры воздуха, осадки постепенно  прекратятся.




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