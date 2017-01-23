Не совсем комфортной будет погода в предстоящие дни. Ее характер снова будет неустойчивым, рассказали в областном гидрогметцентре.
В первой половине рабочей недели над Средним Поволжьем будет господствовать циклонический вихрь со снегопадами, метелями, усилением ветра, повышенным температурным режимом.
Ближе к выходным в связи с затоком холодного воздуха с районов Арктики начнётся значительное понижение температуры воздуха, осадки постепенно прекратятся.
В настоящее время его осматривают техники и следователи
В 2017 году средний размер пенсии в России составит 13 тыс 620 рублей...
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