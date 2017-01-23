Не совсем комфортной будет погода в предстоящие дни. Ее характер снова будет неустойчивым, рассказали в областном гидрогметцентре.

В первой половине рабочей недели над Средним Поволжьем будет господствовать циклонический вихрь со снегопадами, метелями, усилением ветра, повышенным температурным режимом.

Ближе к выходным в связи с затоком холодного воздуха с районов Арктики начнётся значительное понижение температуры воздуха, осадки постепенно прекратятся.