С 1 по 3 число в городе и Ставропольском районе сохранится аномально холодная погода. Как сообщили в городской гидрометобсерватории, среднесуточная температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 9 и более градусов.

Напомним, виновником такой погоды стал арктический антициклон, который расположился над Баренцевым морем. Он закачивает в Центральную Россию очень холодный воздух. В ближайшие ночи столбики термометров в нашем регионе способны опуститься до 25-32 градусов ниже нулевой отметки.