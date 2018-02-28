С 1 по 3 число в городе и Ставропольском районе сохранится аномально холодная погода. Как сообщили в городской гидрометобсерватории, среднесуточная температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 9 и более градусов.
Напомним, виновником такой погоды стал арктический антициклон, который расположился над Баренцевым морем. Он закачивает в Центральную Россию очень холодный воздух. В ближайшие ночи столбики термометров в нашем регионе способны опуститься до 25-32 градусов ниже нулевой отметки.
Молодой человек шел по улице Ярославской
На Чапаевском полигоне развернут палаточный лагерь войск радиационной, химической и биологической защиты
Чем крупнее магазин, тем меньше у него нарушений
Как известно, во время Чемпионата мира по футболу он будет использоваться как тренировочная база для сборной Швейцарии
Власти окажут семье силовика необходимую помощь
Он состоится в воскресенье, 4 марта, в 15-00
В Автозаводском районе она пыталась расплатиться с продавцом торговой точки купюрой номиналом 5 тысяч рублей