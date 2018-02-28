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28 февраля 2018
12:55:14

Синоптики Тольятти объявили штормовое предупреждение на начало марта

С 1 по 3 число в городе и Ставропольском районе сохранится аномально холодная погода. Как сообщили в городской гидрометобсерватории, среднесуточная температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 9 и более градусов.

Напомним, виновником такой погоды стал арктический антициклон, который расположился над Баренцевым морем. Он закачивает в Центральную Россию очень холодный воздух. В ближайшие ночи столбики термометров в нашем регионе способны опуститься до 25-32 градусов ниже нулевой отметки.




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