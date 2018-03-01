Серьезных аномалий не предвидится, но по данным регионального Гидрометцентра, средняя за месяц температура воздуха будет отрицательной. Ожидается -4-5°, что близко к средним многолетним значениям. Месячное количество осадков также предполагается около нормы.
Что касается погоды ближайших дней, то мощный арктический антициклон, инициировавший холодный атмосферный процесс, переходит в стадию разрушения. Аномальные морозы чуть ослабнут к выходным. По предварительным прогнозам, в воскресенье в Тольятти возможен снег.
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