Серьезных аномалий не предвидится, но по данным регионального Гидрометцентра, средняя за месяц температура воздуха будет отрицательной. Ожидается -4-5°, что близко к средним многолетним значениям. Месячное количество осадков также предполагается около нормы.

Что касается погоды ближайших дней, то мощный арктический антициклон, инициировавший холодный атмосферный процесс, переходит в стадию разрушения. Аномальные морозы чуть ослабнут к выходным. По предварительным прогнозам, в воскресенье в Тольятти возможен снег.