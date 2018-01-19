Она была особенной и неповторимой, сообщает пресс-служба Приволжского Гидрометцентра. Наблюдались как аномально холодные, так и аномально жаркие периоды, туманы и гололедные явления, шквалы, ливни и грозы, засухи и суховеи, на части территории – переувлажнение почвы (что очень редко для Средней Волги), многоводье на водохранилищах и т.д.
Средняя температура воздуха за год составила +5,4 градусов и оказалась на 0,7 градусов выше нормы. В 2015 и 2016 годах среднегодовая температура воздуха была выше нормы на 1,5 градуса. В течение 7 месяцев температурный режим был повышенным, в двух месяцах - в пределах обычных значений. Ниже нормы температура воздуха была в апреле (на 0.8 градуса), в мае (на 1.5 градуса).
Необычно холодно было в июне. Значение средней температуры воздуха оказалось ниже нормы на 3 градуса. За последние 20 лет в 15 годах температурный режим был повышенным, в остальные годы - в пределах обычных значений.
Год был обильным на осадки. Больше нормы они отмечались также в 9 месяцах из 12. Как по температурному режиму, так и по количеству осадков, отличился июнь: сумма осадков в среднем по области составила 213% нормы. За год в среднем по области выпало на 130 мм осадков больше нормы.
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