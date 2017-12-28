Надежды на приятный мороз со снежком растаяли, как выпавший снег под напором плюсовых показателей. Как рассказали в региональном Гидрометцентре, с 31 декабря по 2 января в губернии ожидаются осадки в виде мокрого снега и мороси. Ветер южный и юго-восточный максисмум 12 м/с.
Температура воздуха от 3 градусов тепла до 5 мороза. Как подчеркнул начальник Приволжского УГМС Айдар Мингазов, ежедневно на сайте ведомства размещается актуальный прогноз о возможных ухудшениях погодных условий. Также эта информация направляется в органы власти и МЧС по Самарской области.
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