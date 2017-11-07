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07 ноября 2017
08:08:51

Синоптики рассказали о погоде до конца недели

Центральная часть России сохранит тепло выходных дней. В первый рабочий день температура будет 1-6 градусов тепла, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. Осадки возможны, но небольшие.

Со среды температура пойдет вниз и днем уже будет не больше +4 градусов.

На севере Европейской территории начнутся довольно интенсивные осадки. Метели 7 ноября в Ненецком округе.

А 8 ноября на севере Коми и в Архангельской области ветер может усилиться до 23 метров в секунду.

Снежный циклон двинется дальше по северу России, 8 ноября он будет уже на севере Сибири - на Ямале и в ХМАО.

Также ветрено и снежно будет на побережье Якутии и Чукотки в первые рабочие дни. На побережье Чукотки ветер усилится до штормовых значений - его порывы будут достигать 30 метров в секунду.

На крайнем юге Дальнего Востока с началом рабочей недели начнутся осадки, они улучшат экологическую обстановку в регионе. На этой территории много лесных пожаров, которые и потушат дожди.

Что касается погоды самарского региона, то ее будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому осадки постепенно прекратятся, облака рассеются и при слабом ветре дневной фон температуры воздуха уверенно преодолеет нулевую отметку в сторону положительных значений.




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