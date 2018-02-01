Прогноз составили специалисты Приволжского УГМС. Средняя температура воздуха ожидается в пределах -9-12 градусов, это примерно на градус выше средних многолетних значений. Аномальных морозов не ожидается.

Что же касается осадков, то их количество на большей части территории губернии предполагается около нормы. Кстати, 1 февраля по народному календарю – Макарьев день. По этому дню судят о том, какая будет погода в течение всего последнего месяца зимы.