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27 апреля 2018
07:15:38

Синоптики прогнозируют на пятницу сильный ветер в Тольятти

Объявлен режим неблагоприятных погодных условий. По данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, этот режим продлится до 19:00 сегодняшнего дня.

Местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, ночью ожидается сильный дождь. В связи этим на территории Самарской области возможны обрывы или повреждение линий электропередач и связи, а также заторы на дорогах.




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