Объявлен режим неблагоприятных погодных условий. По данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, этот режим продлится до 19:00 сегодняшнего дня.

Местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, ночью ожидается сильный дождь. В связи этим на территории Самарской области возможны обрывы или повреждение линий электропередач и связи, а также заторы на дорогах.