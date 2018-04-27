Объявлен режим неблагоприятных погодных условий. По данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, этот режим продлится до 19:00 сегодняшнего дня.
Местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, ночью ожидается сильный дождь. В связи этим на территории Самарской области возможны обрывы или повреждение линий электропередач и связи, а также заторы на дорогах.
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