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30 января 2017
12:33:49

Синоптики прогнозируют -33 в Самарской области

Как сообщили в областном Гидрометцентре, в предстоящие дни в губернии сохранится морозная погода с температурной аномалией значительно ниже климатических норм. 

В понедельник, 30 января, днем малооблачно без осадков. Температура воздуха составит -15… -20 °C. Ветер северный 3-8 м/с. На дорогах гололедица.

Во вторник, 31 января, ожидается переменная облачность без осадков. Ночью столбик термометра опустится от -26 до -31 °C, днем от -14 до -19 °C. Ветер юго-западный 3-8 м/с. На дорогах гололедица.

В среду, 1 февраля, ночью осадков не ожидается. Температура воздуха составит -23… -28 °C, при прояснениях до -33 °C.

Днем местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит -13… -18 °C. Ветер западный 5-10 м/с. На дорогах гололедица.

 




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