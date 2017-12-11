Сегодня и завтра, по данным городской гидрометобсерватории, его скорость может вырасти до 15 м/с. Администрация города в этом случае настоятельно советует горожанам:

— окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

— на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;

— машину лучше поставить в гараж и парковать вдали от деревьев, слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов.