Сегодня и завтра, по данным городской гидрометобсерватории, его скорость может вырасти до 15 м/с. Администрация города в этом случае настоятельно советует горожанам:
— окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
— на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;
— машину лучше поставить в гараж и парковать вдали от деревьев, слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов.
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