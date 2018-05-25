Об этом сообщили в администрации города со ссылкой на Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным специалистов, отрицательные значения термометры могут показать в ночь на субботу и в ночь на воскресенье. Отмечается, что местами в Самарской области на поверхности почвы температура воздуха опустится до -1 -3°С.