Из-за повышения температуры и отсутствия в прогнозах дождей в большинстве районов региона установлена высокая пожарная опасность лесов - 4 класс. В пожароопасный период в лесу недопустимо пользоваться открытым огнем, оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы, выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах. Виновные в нарушении этих правил несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.
Помимо отсутствия дождей, в прогнозах значится и отсутствие ветра. В Тольятти ожидаются неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению вредных веществ в атмосфере города. Всем промпредприятиям рекомендован режим регулирования выбросов №1.
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