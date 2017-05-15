По информации ЕДДС, в ночь на 16 мая местами по Самарской области ожидаются заморозки на поверхности почвы до -3°С, сообщили сегодня в горадминистрации.

В целом, погоду новой недели в Тольятти жаркой не назовешь. Вторая декада мая ожидается на 4 градуса прохладнее средних многолетних значений, рассказали в областном Гидрометцентре. В предстоящие дни существенных осадков не ожидается. В ночные часы прохладно, при отсутствии облачности и слабом ветре местами заморозки, а дневной фон температуры воздуха будет в пределах 11-18°.