По информации ЕДДС, в ночь на 16 мая местами по Самарской области ожидаются заморозки на поверхности почвы до -3°С, сообщили сегодня в горадминистрации.
В целом, погоду новой недели в Тольятти жаркой не назовешь. Вторая декада мая ожидается на 4 градуса прохладнее средних многолетних значений, рассказали в областном Гидрометцентре. В предстоящие дни существенных осадков не ожидается. В ночные часы прохладно, при отсутствии облачности и слабом ветре местами заморозки, а дневной фон температуры воздуха будет в пределах 11-18°.
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