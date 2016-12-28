Тольяттинцам можно ожидать снег и небольшой мороз. Об этом сообщили в областном Гидрометцентре.

В конце рабочей недели температура будет держаться в районе отметок -5-9.

В новогоднюю ночь в Тольятти и области ожидается -3-5 градусов. Днём 1 января, по данным метеорологов, потеплеет до ноля.