Правда, как сообщили в региональном Гидрометцентре, так сильно температура может упасть лишь в низких местах рельефа глубокой ночью при ясной погоде и слабом ветре. Вот тогда и возможны -9-14, отметили специалисты. Это прогноз на ближайшие двое суток.
В нем по-прежнему нет осадков, более того, в более далекой перспективе снега не наблюдается тоже. Напротив, стараниями Сибирского антициклона с его повышенным атмосферным давлением до конца текущей недели облачность в Самарской области будет редкой, а погода преимущественно солнечной.
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