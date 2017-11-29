Правда, как сообщили в региональном Гидрометцентре, так сильно температура может упасть лишь в низких местах рельефа глубокой ночью при ясной погоде и слабом ветре. Вот тогда и возможны -9-14, отметили специалисты. Это прогноз на ближайшие двое суток.

В нем по-прежнему нет осадков, более того, в более далекой перспективе снега не наблюдается тоже. Напротив, стараниями Сибирского антициклона с его повышенным атмосферным давлением до конца текущей недели облачность в Самарской области будет редкой, а погода преимущественно солнечной.