На Средней Волге воцарился солнечный антициклон: облаков заметно поубавилось, осадков пока не ожидается, в послеполуденные часы столбики термометров могут показать +10+15 градусов.

Но продлится все это не дольше 2-3 дней. В ночь со среды на четверг в регион станет поступать более холодный воздух с севера, дневная температура понизится, не исключены осадки.