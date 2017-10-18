Сегодня в течение дня на территории города, а также в Ставропольском районе порывы воздушных масс, идущих с юго-запада, могут достигать 15 метров в секунду. Об этом сообщили в администрации, ссылаясь на данные ЕДДС.

Не рекомендуется парковать машины рядом с деревьями, и рекламными щитами, да и самим лучше держаться от этих объектов подальше. Окна домов лучше плотно закрыть, а с балконов и лоджий убрать предметы, которые могут выпасть.