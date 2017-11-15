В Госдуме предлагают сделать SIM-карту идентификатором личности граждан. Об этом пишет сегодня газета "Известия" со ссылкой на главу думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
По его мнению, для запуска подобного проекта необходимо создать специальный госреестр SIM-карт и ужесточить контроль за ними, чтобы избежать мошенничества.
Издание отмечает, что операторы мобильной связи заинтересовались инициативой Госдумы, а в Росфинмониторинге отмечают возможные риски ее введения.
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