В Госдуме предлагают сделать SIM-карту идентификатором личности граждан. Об этом пишет сегодня газета "Известия " со ссылкой на главу думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По его мнению, для запуска подобного проекта необходимо создать специальный госреестр SIM-карт и ужесточить контроль за ними, чтобы избежать мошенничества.

Издание отмечает, что операторы мобильной связи заинтересовались инициативой Госдумы, а в Росфинмониторинге отмечают возможные риски ее введения.