слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
15 ноября 2017
11:12:37

SIM-карта заменит паспорт

В Госдуме предлагают сделать SIM-карту идентификатором личности граждан. Об этом пишет сегодня газета "Известия" со ссылкой на главу думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По его мнению, для запуска подобного проекта необходимо создать специальный госреестр SIM-карт и ужесточить контроль за ними, чтобы избежать мошенничества.

Издание отмечает, что операторы мобильной связи заинтересовались инициативой Госдумы, а в Росфинмониторинге отмечают возможные риски ее введения.




Последние новости Тольятти

15 ноября
13:31
Назван средний чек россиян в октябре

Это 532 рубля

15 ноября
12:23
Глава Тольятти вновь планирует встречи с населением

Они вновь пройдут во всех районах...

15 ноября
11:57
Рост коммунальных тарифов в Тольятти прогнозируется на уровне 4% в год

Такой прогноз делает администрация Тольятти с учётом инвестиционных программ поставщиков...

15 ноября
11:44
Новогоднее оформление Тольятти этой зимой будет богаче

Об этом сообщили в думе...

15 ноября
11:34
В ТОР Тольятти три новых резидента

Положительное решение принято по компаниям: «БИСКО ТТИ», МЦ «Губерния» и «КОЛОРАНТ-Т»...

15 ноября
11:30
В сети появились фото результата ночного ДТП в Тольятти

Дорожный инцидент произошел на улице Ботанической...

15 ноября
11:04
В Самаре беременную женщину доставили в роддом в сопровождении экипажа ДПС

Пробка мешала проехать автомобилю с роженицей...


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+