ДТП произошло сегодня утром в Волжском районе Самарской области. Как рассказали в ГУ МВд по Самарской области, 33-летний водитель автомобиля Lada Priora для совершения обгона выехал на встречную полосуи столкнулся с большегрузом марки SKANIA. После удара автомобили съехали в кювет.
Фото: 63.mvd.ru
Силы сокрушительного удара не выдержала 29-летняя девушка. Она получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась до приезда медиков, рассказали в полиции.
Предполагаемый виновник ДТП с травмами различной степени тяжести госпитализирован, водитель грузовика не пострадал.
По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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