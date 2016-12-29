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29 декабря 2016
12:13:09

Силы сокрушительного удара при столкновении с автоцистерной не выдержала 29-летняя пассажирка легковушки

ДТП произошло сегодня утром в Волжском районе Самарской области. Как рассказали в ГУ МВд по Самарской области, 33-летний водитель автомобиля Lada Priora для совершения обгона выехал на встречную полосуи столкнулся с большегрузом марки SKANIA. После удара автомобили съехали в кювет.

Фото: 63.mvd.ru

Силы сокрушительного удара не выдержала 29-летняя девушка. Она получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась до приезда медиков, рассказали в полиции.

Предполагаемый виновник ДТП с травмами различной степени тяжести госпитализирован, водитель грузовика не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.




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