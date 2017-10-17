Оперативникам пришлось проверять сообщения заминированиях гостиниц, они выезжали на места в период с часа ночи до 6 утра.

По предварительным данным, которые приводит Волга Ньюс , мероприятия проводились в гостинице "Волна" (ул. А.Толстого, 35/1), "На Дворянской" (ул. Куйбышева, 65), "Ост Вест" (ул. Садовая, 210 "а"), "Веструм" (ул. Комсомольская, 7), "Граф Орлов" (ул. Куйбышева, 88), "Парк Отель" (Студеный Овраг, 116), "Реневанс" (ул. Ново-Садовая 116), "Россия" (ул. М. Горького, 82) и "Бристоль" (ул. Куйбышева, 111). Каких-либо опасных веществ и предметов обнаружено не было. Куда и каким образом поступали тревожные сообщения, пока неизвестно.

Это уже не первая волна подобных событий в Самарской области. Ранее сообщалось о массовых эвакуациях в крупных ТЦ Самары, затем было три волны похожих событий в Тольятти. О задержании подозреваемых в полиции пока не сообщали.