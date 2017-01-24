Роскомнадзор и МВД предлагают регулировать мессенджеры. Как пишет «КоммерсантЪ», речь идёт о поправках к Закону о связи, которые разработаны при участии сотовых операторов. Власти считают нужным обязать мессенджеры предоставлять позволяющее идентифицировать пользователей программное обеспечение. В МВД, в частности, считают, что это поможет пресекать незаконную продажу Sim-карт.