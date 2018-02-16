В эти выходные На СТК им.Степанова пройдет финал личного чемпионата мира по мотогонкам на льду. Участие в нем примут самые сильные спортсмены из Австрии, Чехии, Швеции, Германии и Нидерландов.

Под флагом нашей страны выступят пять постоянных участников турнира: Дмитрий Колтаков, Сергей Карачинцев, Дмитрий Хомицевич, Динар Валеев, а также 8-кратный чемпион мира по мотогонкам на льду, капитан ледового состава СК «Мега-Лада» Даниил Иванов.

Тольяттинский клуб приглашает болельщиков поддержать мастеров скоростного ледового трека. Начало соревнований: 17 февраля — в 16.00, 18 февраля — в 14.00.